La presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni se convirtió en un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo. El jefe de Gabinete mantiene previsto difundir la documentación patrimonial en junio y evita acelerar el proceso pese a las presiones políticas internas.

Las declaraciones públicas de Patricia Bullrich y Victoria Villarruel aumentaron el ruido interno en La Libertad Avanza. Ambas dirigentes reclamaron que el funcionario haga pública su situación patrimonial en medio de la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el entorno de Adorni aseguran que el funcionario no modificará los plazos previstos y rechazan que otros sectores del oficialismo intenten marcarle el ritmo de la presentación. La estrategia apunta a realizar el anuncio en las próximas semanas, mientras continúa la causa judicial.

En los últimos días, el tema también generó repercusiones en el Congreso. Sectores opositores impulsaron pedidos de interpelación y reclamaron explicaciones públicas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, aunque el oficialismo logró bloquear el tratamiento parlamentario.

La situación expone nuevas diferencias políticas dentro del espacio gobernante, donde las tensiones entre distintos referentes vienen acumulándose desde hace meses. Mientras tanto, el jefe de Gabinete de Javier Milei mantiene silencio público sobre el expediente judicial y continúa con su agenda de gestión.