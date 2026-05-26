El Fondo Monetario Internacional le pidió al Gobierno avanzar con una mayor flexibilización del cepo cambiario en el marco de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina, que destrabó un desembolso de US$1000 millones.

Según surge del informe técnico difundido por el organismo, el FMI avaló la continuidad temporal de algunas restricciones cambiarias, aunque remarcó la necesidad de avanzar gradualmente hacia una mayor apertura del mercado de cambios. El documento señala que las restricciones vigentes fueron mantenidas para aliviar presiones sobre la balanza de pagos, especialmente en relación con atrasos en pagos de importaciones, dividendos y servicios de deuda.

En ese contexto, el organismo sostuvo que apoya el mantenimiento “de forma temporal” de esas medidas, con la intención de eliminarlas progresivamente “a medida que las condiciones lo permitan durante el transcurso del programa”. Además, el FMI recomendó a las autoridades argentinas “avanzar en una liberalización adicional” del mercado cambiario conforme se normalicen los pagos pendientes y aumente el ingreso de divisas por exportaciones, algo que permitiría fortalecer la acumulación de reservas internacionales.

El pedido del Fondo coincide con declaraciones recientes del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien aseguró que el Gobierno no tiene apuro en desarmar completamente las restricciones que todavía afectan a las empresas. Entre las trabas que siguen vigentes se encuentran limitaciones para operar simultáneamente en el mercado oficial y financiero, restricciones para el giro de dividendos al exterior y condiciones especiales para el acceso de empresas a dólares oficiales destinados a importaciones o pagos de deuda.

El FMI también destacó el ajuste fiscal aplicado por el Gobierno de Javier Milei y la desaceleración de la inflación, aunque advirtió que el programa económico todavía enfrenta desafíos vinculados a la acumulación de reservas y la sostenibilidad de largo plazo.