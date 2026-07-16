La frase de Adrián Ravier sobre el bolsillo de los argentinos que abrió el debate

El vocero presidencial Adrián Ravier defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que la administración nacional no comparte el diagnóstico de que la gente, en términos generales, no llega a fin de mes. Lo hizo durante una entrevista en la que repasó las principales medidas económicas y sociales impulsadas por el Ejecutivo.

El impacto de la inflación en el poder adquisitivo según Ravier

Consultado sobre la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, Ravier respondió: "No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad".

Para respaldar esa posición, el funcionario afirmó que los indicadores oficiales muestran una reducción de la pobreza y la indigencia, y sostuvo que la desaceleración de la inflación permitió una mejora en los ingresos de los sectores más vulnerables. También mencionó estadísticas del INDEC, la Universidad Católica Argentina y UNICEF como parte de los datos que, según explicó, respaldan la postura del Gobierno.

Reconoció el impacto de las tarifas en la clase media

Durante la entrevista, Ravier admitió que muchas familias de clase media hoy destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de servicios públicos, producto del proceso de actualización tarifaria.

Según explicó, la corrección de esos precios era necesaria para recuperar inversiones y mejorar la calidad de los servicios. Al mismo tiempo, aseguró que el Gobierno mantiene subsidios para los sectores de menores ingresos y que la asistencia social continuará mientras dure la transición económica.

El vocero también descartó que el Gobierno impulse medidas para estimular el consumo antes de las elecciones, al sostener que el objetivo sigue siendo consolidar la estabilidad macroeconómica y avanzar hacia una economía con menor inflación, menos impuestos y mayor apertura.

En otro tramo de la entrevista, Ravier afirmó que no está previsto decretar un asueto nacional si la Selección argentina gana el Mundial 2026, al considerar que para la administración de Javier Milei "el trabajo está ante todo".