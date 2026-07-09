El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, puso en marcha una ronda de reuniones con ministros y funcionarios del Gabinete para ordenar los anuncios que el Gobierno prevé comunicar en las próximas conferencias de prensa y reforzar la coordinación interna de la gestión.

Según confirmaron fuentes oficiales, Ravier ya recibió al ministro de Economía, Luis Caputo, y este miércoles se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mientras en paralelo se desarrollaba la mesa política encabezada por Karina Milei y Diego Santilli. También mantuvo contactos con otros integrantes del Gabinete y con el presidente de YPF, Horacio Marín.

En la Casa Rosada explican que el objetivo es que la vocería deje de ser únicamente un espacio de respuesta a la coyuntura y pase a funcionar como una herramienta para instalar la agenda económica y legislativa del segundo semestre. “Se está reuniendo con todos los ministros para hablar de los temas que maneja cada cartera y de los temas que se van a informar en la conferencia de prensa”, señalaron fuentes oficiales.

La idea es que las conferencias de los martes se conviertan en una vidriera ordenada de gestión, datos económicos y próximos envíos legislativos, con mayor coordinación entre ministerios, Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y la nueva vocería presidencial.

Entre los temas que el Gobierno quiere empezar a comunicar de manera más sistemática aparecen los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que prevén enviar a Diputados después del 20 de julio, junto con la reforma electoral y el nuevo esquema de Zona Fría.

También se encuentra en preparación un paquete de desregulación que incluiría modificaciones en cabotaje, seguros, mercado de capitales y sector inmobiliario, iniciativas en las que trabaja el equipo de Sturzenegger junto con el Presidente y el Ministerio de Economía.

Otro eje de la estrategia oficial es la reforma presupuestaria. En Balcarce 50 analizan cambios vinculados a una regla fiscal más estricta y a un mecanismo inspirado en el cierre parcial del Estado norteamericano cuando se agotan las partidas presupuestarias, con la intención de reforzar la idea de que el equilibrio fiscal quedará blindado por ley.

En paralelo, el Gobierno también prepara una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para limitar el financiamiento del Tesoro y acotar los objetivos de la autoridad monetaria, una iniciativa que Javier Milei ya anticipó públicamente.

La coordinación con Caputo se produce además después de la presentación del programa financiero para 2026 y 2027. El Ejecutivo busca mostrar que tiene cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos meses, reducir la incertidumbre del año electoral y sostener la baja del riesgo país.

En la Casa Rosada consideran que ese mensaje económico será uno de los pilares de la nueva etapa comunicacional de Ravier, que apunta a un tono más técnico y centrado en resultados de gestión. Según explican en su entorno, el vocero no reemplazará a los ministros, pero sí buscará ordenar los mensajes que el Ejecutivo quiere instalar semana a semana.

La estrategia se complementará con la agenda parlamentaria que coordina Diego Santilli con gobernadores y bloques aliados, mientras Karina Milei supervisa el diseño político general. El objetivo oficial es llegar a la etapa más intensa de la campaña con una comunicación más coordinada, menos dispersión entre áreas y una secuencia de anuncios escalonados sobre economía, reformas y gestión.