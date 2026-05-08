Frente a un panorama de desconcierto, Neuquén aparece como motor del empleo nacional

La imagen de una fila que se extendía por más de diez cuadras frente al frigorífico Cabaña Don Theo, en Moreno, puso de relieve una de las preocupaciones laborales más relevantes de los últimos tiempos. La compañía había anunciado la apertura de 60 vacantes, pero más de 4.000 personas se presentaron, reavivando el debate sobre la situación del empleo en el país.

Un análisis realizado por PwC Argentina, basado en datos del Ministerio de Capital Humano, revela que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2025 el empleo asalariado registrado en el sector privado creció 1,6% a nivel nacional. No obstante, los avances fueron muy dispares entre las provincias.

Neuquén, motor del empleo nacional

En Neuquén se concentró el mayor crecimiento, con cerca de 60.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado, un incremento del 66,2% en el período analizado. Esta cifra representa el 58% del total de empleo privado generado en todo el país durante esos años.

Según José Segura, economista jefe de PwC Argentina, este dinamismo se debe principalmente al desarrollo de la explotación de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta, que impulsó tanto la actividad directa de extracción como sectores vinculados, entre ellos construcción, comercio minorista, transporte, hotelería y restaurantes.

Otras provincias también registraron aumentos, aunque menos significativos, como Catamarca (12,9%), Río Negro (11,4%) y Corrientes (9,6%). En contraste, algunas regiones sufrieron caídas: Santa Cruz (-15,4%), Formosa (-15,3%), San Luis (-9%) y La Rioja (-6,4%).

Pérdida de empleo en otras provincias

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires generó 44.000 nuevos puestos, lo que equivale al 42% del empleo neto creado a nivel nacional. Sin embargo, en términos relativos, el aumento fue de apenas 2,3%, impulsado principalmente por los sectores de comercio, transporte, hotelería y restaurantes, que compensaron la caída en servicios inmobiliarios y empresariales, construcción e industria del calzado y cuero.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró la mayor disminución de empleo asalariado privado, con 41.000 puestos menos, una caída del 2,6%. Los sectores más afectados fueron transporte, almacenamiento y comunicaciones, junto a las industrias de edición, confecciones y calzado, mientras que áreas como informática, educación y salud mostraron un comportamiento más dinámico y compensatorio.

El relevamiento evidencia la gran concentración geográfica del empleo privado en Argentina, con Neuquén como principal protagonista, mientras que muchas provincias aún enfrentan desafíos para generar puestos de trabajo en sus economías locales.