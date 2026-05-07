La industria y la construcción mostraron en marzo señales concretas de recuperación, aunque con matices. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad industrial subió 5% interanual en marzo y 3,2% frente a febrero en la serie desestacionalizada. Sin embargo, el acumulado del primer trimestre de 2026 todavía muestra una caída de 2,3% respecto del mismo período del año pasado.

Qué sectores registraron bajas y cuáles subas

De las 16 divisiones relevadas por el organismo, diez registraron subas interanuales en marzo. Los sectores que más empujaron fueron sustancias y productos químicos (+15,9%), refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (+13,5%), madera, papel, edición e impresión (+12,8%) y alimentos y bebidas (+7,9%). También mejoraron productos de metal (+9,2%), vehículos automotores y autopartes (+7,6%) y productos minerales no metálicos (+6,9%).

Del otro lado, seis sectores cerraron en negativo. Los más golpeados fueron productos textiles con una caída de 23,3%, seguido por maquinaria y equipo (-11,3%), industrias metálicas básicas (-10,1%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-8,9%).

Cómo le fue a la construcción en ese período

La construcción tuvo un marzo más sólido. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) marcó una suba de 12,7% interanual, con un avance de 4,7% frente a febrero en la serie desestacionalizada. A diferencia de la industria, el acumulado del primer trimestre también resultó positivo: +3,9% respecto del mismo período de 2025.

El consumo de insumos acompañó esa tendencia. Los mayores aumentos interanuales se registraron en artículos sanitarios de cerámica (+24%), pinturas para construcción (+18%), hierro redondo y aceros (+16,2%), ladrillos huecos (+14,6%) y hormigón elaborado (+12,8%). El cemento portland creció 11,6% y el asfalto 10,3%. El único insumo que retrocedió fue el yeso, con una baja de 4,6%.

En el acumulado del primer trimestre, el rubro "resto de insumos", que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, fue el de mayor crecimiento, con 27,1%.

Un dato con matiz: la superficie autorizada para obras privadas en 246 municipios cayó 5,3% interanual en febrero, con un acumulado del primer bimestre negativo de 0,7%. En cambio, los puestos de trabajo registrados en la construcción privada crecieron 1,1% interanual en el mismo mes, con un acumulado de 1,5% en el primer bimestre.