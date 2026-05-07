Miles de personas por 60 puestos de trabajo: la impactante fila de desocupados buscando una oportunidad laboral

La sorpresa fue inmediata para los organizadores: más de 3.500 personas se presentaron para cubrir apenas 60 puestos de trabajo en la nueva sucursal de Cabaña Don Theo, en Paso del Rey, en el oeste del conurbano bonaerense. La fila, que comenzó a formarse desde las 2 de la madrugada, se extendía por más de 1.000 metros, reflejando la alta demanda laboral en la región.

La empresa, que ya cuenta con locales en Esteban Echeverría y San Francisco Solano, inaugurará en junio su sucursal más grande. La búsqueda se orienta a cubrir 60 posiciones en todas las áreas del frigorífico, que se especializa en la venta de media res familiar. Los salarios ofrecidos oscilan entre 900.000 y 1.400.000 pesos netos, según informó el área de marketing de la firma.

Miles de personas se presentaron para cubrir apenas 60 puestos en la nueva sucursal de Cabaña Don Theo.

“La gente empezó a estar ahí desde las 11 de la noche. A las dos de la mañana ya había fila”, relató Carolina Carena, dueña de la empresa. “No encontrabas el principio ni el final. Era impresionante con mayúsculas”, añadió.

La convocatoria se volvió viral tras el anuncio publicado por el frigorífico: “Sumate a nuestro equipo. En Cabaña Don Theo de la sucursal de Moreno vamos a sumar personal para todos los sectores. Presentarse con CV en mano el miércoles 6 a las 11”.

La dueña de la empresa contó que quedó impactada por la cantidad de personas que se presentaron.

“Nos impacta mucho. Por un lado, estamos contentos porque vinieron, pero es terrible la cantidad de gente que hay”, agregó Carena. “Estuve haciendo las entrevistas y las personas están para cualquier puesto, eso es lo más impactante. Capaz tienen un estudio o una profesión, pero hoy la necesidad es tan grande que hace que cualquier puesto sea bueno”.

En la larga fila se vieron personas de todas las edades, desde jóvenes en sus veintes hasta jubilados. Para quienes aguardaban, el frigorífico colocó un puesto de choripanes para quienes entregaron su currículum, un gesto que fue valorado por los postulantes mientras esperaban su turno.