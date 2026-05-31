La discusión por la obra pública volvió a tensar la relación entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió al cruce del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, luego de una serie de cuestionamientos sobre la política vial impulsada por la gestión de Javier Milei.

La polémica comenzó tras una publicación de la Oficina de Respuesta Oficial que destacó la reconstrucción de más de 200 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, entre Zárate y Gualeguaychú, bajo un esquema de concesión privada. Desde el Gobierno remarcaron que se trata de un modelo basado en "inversión y gestión 100% privada", en línea con la propuesta impulsada por el presidente Javier Milei para reemplazar la obra pública financiada por el Estado.

La respuesta de Katopodis no tardó en llegar. El exministro de Obras Públicas durante la gestión de Alberto Fernández cuestionó los alcances de los trabajos realizados y apuntó contra la administración nacional. "Más chantas no se consigue. Festejan que taparon baches y cortaron el pasto en 200 kilómetros de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales", escribió el funcionario bonaerense en redes sociales. Además, sostuvo que el Gobierno nacional "no hizo un solo kilómetro nuevo" y acusó a la gestión libertaria de haber paralizado todas las obras de infraestructura.

Katopodis también cuestionó el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y del ex Impuesto PAIS. Según planteó, "no invirtieron un peso en infraestructura, pero usaron esa plata para dibujar el superávit". El funcionario provincial agregó que los trabajos realizados actualmente son financiados por quienes utilizan las rutas a través del pago de peajes. "Esta tapada de baches y el corte de pasto lo pagan los usuarios y usuarias que abonan religiosamente el peaje. No tienen cara", afirmó.

Las críticas provocaron una rápida respuesta de Quirno, quien responsabilizó a la gestión anterior por el estado de la red vial nacional. "Habla al país (?) el que dejó las rutas en estado deplorable mientras usaban dinero de los argentinos en poner techo a las piletas de los clubes municipales en PBA, entre otros delirios", replicó el funcionario nacional.

La confrontación refleja las diferencias entre Nación y la provincia de Buenos Aires respecto del destino de los recursos públicos y las prioridades de inversión.