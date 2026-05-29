La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó al menos 152 radares que operaban sin autorización nacional sobre rutas de toda la Argentina y abrió un proceso de revisión que podría impactar sobre miles de fotomultas emitidas en los últimos años. El operativo incluyó controles en más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y expuso irregularidades vinculadas tanto a la habilitación como a la ubicación de los dispositivos.

Qué arrojó el relevamiento de la ANSV

Según informó la ANSV, el objetivo del relevamiento fue ordenar el sistema de control vial y verificar qué equipos cumplían con las condiciones legales necesarias para emitir infracciones. La fiscalización se realizó durante los primeros meses de 2026 con apoyo de las 39 bases operativas distribuidas en distintas provincias.

Hasta el inicio de la revisión existían 526 radares autorizados en rutas nacionales: 363 fijos y 163 móviles. Sin embargo, durante las inspecciones aparecieron inconsistencias. De los equipos fijos habilitados, solamente 239 estaban efectivamente instalados en los lugares para los cuales habían recibido autorización.

En paralelo, la ANSV detectó que 124 radares autorizados no estaban donde debían estar, por lo que intimó a las jurisdicciones correspondientes para que expliquen qué ocurrió con esos dispositivos. En caso de comprobarse traslados sin autorización o falta de funcionamiento, podrían perder definitivamente la habilitación.

El hallazgo más relevante fue el de los 152 radares que directamente funcionaban fuera del sistema nacional de control. Según explicó el organismo, esos dispositivos no contaban con autorización vigente para labrar infracciones, por lo que se ordenó su retiro inmediato y el cese de operaciones.

Las primeras medidas ya comenzaron a aplicarse. La ANSV informó que revocó las habilitaciones de seis radares fijos en Azul, un radar móvil en Exaltación de la Cruz y otros cuatro móviles en Dina Huapi. Además, varias jurisdicciones fueron notificadas por verificaciones técnicas vencidas y quedaron bajo advertencia de perder sus permisos.