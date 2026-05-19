El fuerte reclamo de la Armada Argentina al Gobierno Nacional: “el mar se controla estando en el mar”

En el marco del 212° aniversario de la creación de la Marina de Guerra Argentina, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, pronunció este domingo un discurso en la Base de Puerto Belgrano en el que hizo un contundente llamado al Gobierno Nacional para reforzar la inversión en equipamiento y personal.

Romay destacó la necesidad de “recuperar las capacidades navales y submarinas” luego de que el Gobierno Nacional aplicara un nuevo recorte en el sector.

“Aspiramos a recuperar capacidades navales y submarinas, que contribuyan a optimizar nuestra misión en la inmensidad de nuestros mares. Hoy la Armada Argentina procura estar preparada para hacer frente a los desafíos del siglo XXI”, expresó.

El almirante subrayó que la misión principal de la fuerza es proteger los espacios marítimos y fluviales de jurisdicción e interés nacional, haciendo especial hincapié en la zona antártica. “El mar se controla estando en el mar”, agregó, en un mensaje que enfatizó la relevancia estratégica de la presencia naval constante.

Este domingo se celebró el 212° aniversario de la Armada Argentina en la Base de Puerto Belgrano.

Romay advirtió sobre la obsolescencia y la pérdida de disponibilidad de los sistemas de armas por falta de mantenimiento, y remarcó la importancia de integrar tecnologías modernas como drones y herramientas de ciberseguridad. Asimismo, señaló que la soberanía tecnológica es un pilar fundamental para la autonomía nacional.

El discurso fue pronunciado ante el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, el canciller Pablo Quirno, miembros de la plana mayor de la Armada, así como jueces, diputados y senadores de la Nación. Romay destacó que el mar no solo es un elemento estratégico para la defensa, sino también para la economía, dado que más del 90% del comercio exterior argentino se realiza por vía marítima.



