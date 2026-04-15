Un intenso temporal afectó en la madrugada de este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), provocando importantes anegamientos y cortes de energía eléctrica que complican la circulación en distintos puntos de la región.

La avenida Hipólito Yrigoyen, en la localidad bonaerense de Avellaneda, se encuentra entre las zonas más afectadas por la acumulación de agua. Situaciones similares se registran en Dock Sud y en los barrios porteños de Belgrano y Palermo, donde la lluvia superó los registros habituales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en diferentes sectores de Palermo, incluyendo el Hipódromo, el Planetario y los Bosques, así como en tramos de la avenida Del Libertador, el agua alcanzó el nivel de las veredas, dificultando el tránsito peatonal y vehicular.

El área del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, se convirtió en uno de los puntos más críticos para circular, debido al agua acumulada en los accesos, lo que generó serias demoras en el tránsito.

El temporal también impactó en el suministro eléctrico. Según los datos de las compañías, 2.739 usuarios de Edenor permanecen sin luz, mientras que Edesur registra 8.526 usuarios sin servicio.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.