Una decisión drástica se tomó en el sur de Tucumán para evitar que el agua continúe avanzando sobre viviendas y calles. En medio de una situación crítica por las lluvias, autoridades provinciales resolvieron romper un tramo de la Ruta Nacional 157 con el objetivo de descomprimir el caudal que amenaza con seguir inundando la localidad de La Madrid.

La medida fue adoptada este miércoles luego de que las precipitaciones acumuladas alcanzaran cerca de 250 milímetros en apenas 48 horas, un volumen extraordinario que provocó el desborde del dique Escaba y el ingreso de agua a distintos sectores de esa ciudad ubicada en el sudoeste tucumano.

La Ruta 157, que une Tucumán con Córdoba y por la que habitualmente circula tránsito pesado, funcionaba como una especie de barrera natural que impedía que el agua escurriera, lo que agravaba el anegamiento en zonas urbanas. Frente a ese escenario, se optó por intervenir el asfalto para permitir el drenaje y reducir el nivel acumulado.

Mientras continúan los trabajos y el monitoreo de la situación, unas 300 familias decidieron autoevacuarse y pasar la noche fuera de sus viviendas, ante el temor de que el agua continúe avanzando. Sin embargo, muchos vecinos optaron por permanecer en sus casas para resguardar sus pertenencias, en una postal que refleja la angustia de quienes atraviesan la emergencia.

Para facilitar los traslados en medio de la interrupción de la ruta, el Gobierno provincial dispuso colectivos que permiten a los habitantes movilizarse entre distintas localidades, ante las dificultades generadas por el corte y los anegamientos.

En medio de la crisis, el gobernador Osvaldo Jaldo recorrió las zonas afectadas y sostuvo que el fenómeno climático fue excepcional. Según explicó, en apenas cuatro meses se registró un nivel de precipitaciones equivalente al promedio anual de lluvias de la provincia.

El mandatario visitó La Madrid y también localidades del departamento Simoca, donde aún se observan importantes corrientes de agua cruzando sobre la Ruta 157, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

Durante su recorrido, Jaldo destacó la solidaridad de vecinos y organizaciones que colaboran con los afectados, en un contexto donde distintos sectores de Tucumán sufren las consecuencias del temporal.

La emergencia también impacta en el sistema educativo. El Ministerio de Educación provincial resolvió suspender las clases hasta el viernes inclusive, aunque la medida podría extenderse si continúan las lluvias o se agrava la situación.

Además, se analiza la posibilidad de utilizar algunas escuelas como centros de evacuación, en caso de que aumente la cantidad de familias que deban abandonar sus hogares.

Las autoridades mantienen un seguimiento permanente del nivel del agua, mientras los equipos trabajan para evitar que la inundación continúe expandiéndose en una de las zonas más afectadas del sur tucumano.