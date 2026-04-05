Un fuerte temporal azotó la provincia de Tucumán y dejó al menos tres muertos, además de provocar inundaciones, crecidas de ríos, evacuaciones y el cierre preventivo de rutas. El fenómeno afectó principalmente al sur provincial durante la madrugada de este domingo, tras una jornada de altas temperaturas.

Entre las víctimas se encuentra un nene de 12 años que murió tras recibir una descarga eléctrica mientras jugaba en una calle inundada, en medio de la tormenta. Además, una pareja perdió la vida al quedar atrapada dentro de su auto cuando regresaba de un casamiento.

Las intensas lluvias y los fuertes vientos generaron la crecida del río Chirimayo, lo que impactó en zonas cercanas a la Ruta Nacional 65 y el puente de Alpachiri, una de las áreas más afectadas por el temporal.

Según reportes locales, se registraron más de 210 milímetros de agua en localidades como Alpachiri, mientras que en sectores de pedemonte y zonas montañosas del centro-oeste el acumulado superó los 100 mm.

En los departamentos de Monteros y Chicligasta, las calles quedaron anegadas y el agua ingresó en viviendas, al tiempo que se produjeron crecidas de ríos. También se registró una correntada de barro en la zona de Piedra Grande, lo que agravó el panorama.

Ante el aumento del caudal y el riesgo de daños estructurales, las autoridades dispusieron el cierre preventivo de la Ruta Nacional 65 a la altura de Alpachiri, debido al peligro de socavamiento en el puente.

Situaciones similares se vivieron en localidades como Villa Quinteros y el barrio San Cayetano, en Arcadia, donde las ráfagas de viento, la actividad eléctrica y las lluvias intensas generaron complicaciones para circular.

Frente a este escenario, algunos vecinos decidieron autoevacuarse al ver que el agua ingresaba en sus viviendas, mientras que las autoridades recomendaron evitar las zonas afectadas y seguir las indicaciones oficiales.