El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, reconoció que posee siete departamentos en Miami que no incluyó en sus declaraciones juradas como funcionario público ni ante la agencia recaudadora. La situación fue admitida por el propio funcionario, quien aseguró que se trató de un “error” y que avanzará en su regularización.

“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué”, afirmó Frugoni. También señaló que pagaba impuestos por esas propiedades en Estados Unidos y que comenzará a hacerlo en Argentina.

El funcionario depende del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo y tiene a su cargo áreas clave vinculadas a licitaciones, concesiones de obra pública y regulación del transporte.

Además de los inmuebles, Frugoni admitió que tampoco había declarado su participación en dos sociedades radicadas en Estados Unidos: Genova LLC y Wiki LLC.

La omisión podría derivar en consecuencias judiciales. El legislador de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, anticipó que presentará una denuncia para que se investigue al funcionario por posibles delitos como violación de la Ley de Ética Pública, lavado de dinero, evasión agravada y negociaciones incompatibles con la función pública.

Las propiedades fueron adquiridas principalmente entre 2020 y 2022, período en el que Frugoni se desempeñaba en la empresa estatal AUSA y participaba en proyectos de infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires.

No es la primera vez que enfrenta cuestionamientos por sus declaraciones patrimoniales: en ese entonces ya había sido sancionado por irregularidades en la presentación de sus bienes.

De profesión arquitecto, Frugoni sostuvo que el crecimiento de su patrimonio se explica por su actividad privada. Mantiene, además, un vínculo político previo con el actual ministro Caputo, con quien compartió espacios dentro del PRO.