El presidente, Javier Milei, aseguró que acompañará a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su próxima exposición ante el Congreso y volvió a confirmar que se presentará para un segundo mandato en 2027.

“Voy a ir, no tengan dudas. Voy a ir a la exposición de Manuel a escuchar a mi jefe de Gabinete”, afirmó el mandatario en una entrevista, en referencia a la presentación que Adorni realizará la próxima semana para brindar su informe de gestión.

En ese contexto, Milei le restó relevancia a las posibles preguntas de la oposición vinculadas a la causa judicial que involucra a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. “La Justicia está trabajando tranquila y se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos”, sostuvo, y agregó que el funcionario “dará las respuestas que correspondan”.

Durante la misma entrevista, Milei también dejó en claro su intención de competir nuevamente por la Presidencia. “Yo me voy a presentar. Voy a aplicar a otro mandato si siento que hice las cosas bien. Eso después lo decide la gente”, expresó.