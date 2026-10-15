El G-6 abrió un canal de diálogo con el Vaticano ante la próxima visita de León XIV

La expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a extenderse también al sector empresario. Representantes del G-6 mantuvieron este jueves un encuentro con el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en el que analizaron la llegada del pontífice y exploraron posibles espacios de cooperación institucional.

La reunión reunió a referentes de seis de las entidades empresariales más importantes del país y se desarrolló como parte de los contactos que el G-6 mantiene con distintos actores de la vida pública argentina.

Durante la conversación, uno de los temas centrales fue la visita de León XIV, mientras avanzan los preparativos para recibir al pontífice. También hubo un intercambio sobre iniciativas que podrían desarrollarse en conjunto a futuro, aunque hasta el momento no se anunciaron acuerdos ni acciones específicas.

La cúpula empresaria que participó de la reunión

El encuentro tuvo una representación amplia de los principales sectores de la economía argentina. Por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) participó Javier Bolzico; por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Adelmo Gabbi; y por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman.

También asistieron Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); y Martín Rappallini, de la Unión Industrial Argentina (UIA).

A la reunión se sumó Bettina Bulgheroni, presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

De esta manera, estuvieron representados sectores como la industria, el campo, la construcción, el comercio, las finanzas y el mercado de capitales.

El contacto con el representante del Vaticano

Michael Wallace Banach encabeza la Nunciatura Apostólica en la Argentina, la representación diplomática de la Santa Sede ante el Estado nacional. Su función lo ubica como uno de los principales interlocutores institucionales del Vaticano en el país.

El encuentro con el G-6 permitió abrir un intercambio entre esa representación y el sector productivo argentino en un momento marcado por la expectativa que genera la llegada del Papa.

La reunión no dejó anuncios concretos, pero sí un canal de diálogo entre la representación vaticana y las principales entidades empresariales, con la visita de León XIV como uno de los temas centrales de la agenda.