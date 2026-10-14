El papa León XIV evoluciona favorablemente tras la operación de pulmón a la que fue sometido este martes 13 de octubre en Roma. Los médicos informaron este miércoles que los análisis de sangre y la radiografía de tórax mostraron resultados normales para el tipo de intervención realizada y confirmaron que la recuperación avanza según lo previsto.

El parte médico fue difundido por el Vaticano y lleva la firma de los doctores Luigi Carbone y Stéfano Margaritora, quienes detallaron que el pontífice se sometió a los estudios de control programados después de la cirugía. “Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada”, señalaron.

Además, los profesionales indicaron que el Papa ya comenzó a caminar por su habitación y recibió fisioterapia respiratoria como parte de su recuperación. También retomó su alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar, dos señales que forman parte del seguimiento de su evolución clínica.

“La evolución sigue según lo previsto”, afirmaron los médicos en el comunicado. La información se conoció un día después de la intervención quirúrgica, que se llevó adelante en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde el líder de la Iglesia católica permanece bajo atención médica.

En qué consistió la operación de pulmón

La operación consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía torácica videoasistida. El procedimiento duró aproximadamente 90 minutos, aunque León XIV, de 71 años, permaneció alrededor de tres horas en el quirófano.

La intervención fue dirigida por Stéfano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital romano. Por el momento, el parte médico indica que la recuperación posoperatoria transcurre dentro de los parámetros esperados, con controles clínicos, fisioterapia respiratoria y una progresiva recuperación de la movilidad y la alimentación.