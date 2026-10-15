El estado de salud del papa León XIV muestra señales positivas luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes. Desde el Vaticano informaron este jueves 15 de octubre que el Pontífice pasó una buena noche en el hospital, se levantó y desayunó, mientras continúa con su recuperación en el Policlínico Gemelli.

La actualización fue difundida por la Sala de Prensa de la Santa Sede a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram. “El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, señalaron desde el Vaticano.

El miércoles, los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora habían informado que el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a una radiografía previstos después de la cirugía. Según detallaron, los resultados confirmaron una evolución posoperatoria normal, con valores dentro de los parámetros esperados para el tipo de intervención realizada.

Además, el parte médico indicó que León XIV comenzó a realizar fisioterapia respiratoria y dio sus primeros pasos por la habitación, como parte del proceso de recuperación.

El equipo médico también precisó que el Pontífice retomó su alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar. “La evolución sigue según lo previsto”, expresaron los profesionales en el comunicado.

La recuperación continuará bajo seguimiento médico en el Policlínico Gemelli, donde permanece internado tras la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar. Por el momento, los partes oficiales destacan una evolución favorable y el cumplimiento de las etapas previstas luego de la operación.