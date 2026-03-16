El servicio de Urología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan fue acreditado como centro formador de urólogos pediátricos por la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP), tras superar un exigente proceso de evaluación internacional. El reconocimiento se otorgó en el marco de un programa que busca garantizar los más altos estándares de formación clínica, quirúrgica y académica para especialistas en urología pediátrica.

Según se informó, el proceso de acreditación incluyó un análisis exhaustivo que se extendió durante seis meses.

En una primera etapa se realizaron auditorías virtuales, en las que el servicio debió presentar al Comité de Acreditación y Formación de la SIUP, integrado por especialistas de siete países, una descripción detallada de sus actividades, estructura y programas de formación.

Posteriormente, un especialista internacional visitó el hospital, donde observó el funcionamiento del servicio y mantuvo entrevistas con el equipo médico. La acreditación obtenida tendrá una vigencia de cuatro años. Para acceder a este reconocimiento, los centros postulantes deben cumplir con diversos requisitos, entre ellos contar con un programa de formación estructurado de al menos dos años, incluir actividades académicas, asistenciales, quirúrgicas y de investigación, y participar activamente en sociedades científicas y congresos especializados.

El servicio de Urología del Garrahan se destaca por su enfoque interdisciplinario y la atención de patologías de alta complejidad.

Cada año, el área realiza alrededor de 700 cirugías, 50 trasplantes de riñón y cerca de 1.000 consultas, además de formar especialistas que obtienen el título de médico especialista en Urología Pediátrica certificado por la Universidad de Buenos Aires.