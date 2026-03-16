Un centenar de empresarios y representantes de cámaras del sector productivo convocaron a un encuentro frente al Congreso de la Nación Argentina para advertir sobre la situación que atraviesa la industria y presentar propuestas a los legisladores. La actividad se realizará el jueves a las 11 horas, con el objetivo de exponer un diagnóstico sobre la realidad de las pequeñas y medianas empresas manufactureras y visibilizar las dificultades que enfrenta el sector en el actual contexto económico.

La iniciativa surgió tras una reunión virtual de empresarios pymes en la que se analizó la caída de la actividad económica y los problemas para sostener los niveles de producción. Durante ese encuentro también se debatieron cuestiones vinculadas al acceso al financiamiento, el aumento de los costos productivos y el impacto de la coyuntura económica en la industria.

Entre las entidades que participarán se encuentran la Cámara de la Industria del Calzado, Industriales Pymes Argentinos, Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, la Unión Industrial de San Martín, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.

Según informaron las entidades organizadoras, los empresarios trabajan en la elaboración de un documento que sintetice propuestas para preservar el entramado productivo y el empleo industrial. “Las pymes industriales necesitamos ser escuchadas. Representamos producción, inversión y miles de puestos de trabajo en todo el país”, señalaron desde el sector.

El encuentro buscará que legisladores de distintos bloques conozcan de primera mano el impacto de la situación económica sobre la producción, al tiempo que se intentará abrir un canal de diálogo institucional para analizar medidas que fortalezcan la industria nacional.