La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizó un balance positivo sobre la evolución reciente de la economía argentina y aseguró que el país atraviesa una situación mucho más sólida que la de años anteriores, aunque advirtió que el principal desafío pasa ahora por generar más empleo formal y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

Durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, la titular del organismo internacional destacó la desaceleración de la inflación, que pasó de 210% a alrededor del 30% anual, el cambio de un escenario de déficit a superávit primario y el fortalecimiento de las reservas internacionales.

Según remarcó, el Banco Central ya compró unos US$13.000 millones en reservas durante 2026, superando las metas previstas en el programa acordado con el FMI.

Además, sostuvo que la actividad económica volvió a crecer tras dos años de contracción y valoró la reducción de la pobreza, que, según indicó, descendió de más del 50% al 28%.

También destacó el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya acumula US$45.000 millones en proyectos aprobados.

"Hoy Argentina está en una posición mucho más sólida"

Georgieva recordó que, cuando asumió la conducción del FMI en octubre de 2019, una de las principales preocupaciones era si Argentina podría afrontar el pago de su deuda.

"Esta no es la pregunta que tenemos que hacernos hoy", afirmó.

En esa línea, aseguró que no le preocupa la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros, incluso frente a los importantes vencimientos previstos para 2027.

Consultada sobre la posibilidad de que el FMI otorgue nuevos desembolsos para afrontar esos pagos, fue contundente.

"Los riesgos siempre están, se deben gestionar y administrar, y Argentina lo está haciendo con disciplina fiscal. No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar", sostuvo.

Asimismo, indicó que no prevé que el país deba volver a solicitar financiamiento adicional al organismo.

Pymes y empleo, los desafíos pendientes

Más allá de los avances macroeconómicos, Georgieva planteó que el crecimiento deberá reflejarse ahora en una mejora del mercado laboral, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

"Son las que generan la mayoría de los empleos", afirmó al referirse a las pymes.

En ese sentido, pidió ampliar el acceso al crédito para facilitar su expansión y favorecer la creación de puestos de trabajo.

La funcionaria también expresó su preocupación por el aumento de la informalidad laboral, al considerar que evidencia que el crecimiento todavía no alcanza de manera uniforme a todos los sectores de la economía.

No obstante, valoró la reforma laboral vigente y señaló que la reducción de las contribuciones patronales desde el 19% debería incentivar una mayor formalización del empleo.

Sobre el cierre de su exposición, Georgieva comparó el proceso económico argentino con la experiencia de Bulgaria, su país natal, que atravesó una hiperinflación antes de estabilizar su economía.