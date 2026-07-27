Kristalina Georgieva llegó a Buenos Aires y se reúne con Javier Milei y Luis Caputo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arribó este lunes a la Argentina para cumplir una agenda de actividades que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y referentes del sector empresarial.

La visita de la máxima autoridad del organismo internacional se desarrolla en un momento clave para la economía argentina, mientras el Gobierno busca consolidar el proceso de estabilización macroeconómica y cumplir con las metas acordadas en el programa vigente con el FMI.

Según trascendió, Georgieva mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada y luego encabezará reuniones de trabajo junto al equipo económico para analizar la evolución de variables como la inflación, el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y el crecimiento de la actividad. La titular del Fondo también tiene previsto participar de encuentros con empresarios e inversores, en los que se abordarán las perspectivas económicas del país y las oportunidades de desarrollo vinculadas a sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura.

Desde el Gobierno consideran la visita como una señal positiva en la relación con el organismo multilateral, especialmente luego de los elogios que Georgieva expresó en distintas oportunidades hacia el rumbo económico adoptado por la administración libertaria. La presencia de la jefa del FMI en Buenos Aires es observada con atención por los mercados, ya que representa uno de los respaldos institucionales más relevantes para la gestión económica de Javier Milei desde su llegada a la Presidencia.