Causa ANDIS: Nadia Beller declarará como testigo el 23 de septiembre desde Bolivia

Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declarará el próximo 23 de septiembre como testigo en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El testimonio será realizado por videoconferencia desde Bolivia y tendrá carácter reservado.

La declaración fue solicitada por el fiscal federal Franco Picardi, quien tramitó la citación ante las autoridades bolivianas a través de la Cancillería argentina. También pidió que fiscales de Bolivia acompañen a Beller durante la audiencia, debido a las circunstancias de seguridad que atraviesa la abogada.

Beller, de 33 años, había afirmado públicamente que conoce quién habría filtrado los audios atribuidos al exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo, registros que dieron origen a la investigación por presuntos sobornos vinculados con la compra de medicamentos. También aseguró que cuenta con conversaciones grabadas con Cerimedo en las que se abordarían supuestos hechos de corrupción.

La Fiscalía decidió avanzar con su citación después de esas declaraciones públicas. Según trascendió, el testimonio podría aportar elementos para determinar el origen de las grabaciones y conocer información que Beller afirma haber recibido durante su relación con Cerimedo.

La seguridad de la abogada es uno de los aspectos centrales de la audiencia. Beller sufrió un ataque a balazos el 17 de agosto en Bolivia y posteriormente fue incorporada a medidas de protección. En otra investigación, relacionada con Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito, había solicitado ser considerada testigo protegida y su declaración prevista para el 26 de agosto fue suspendida.

Cerimedo, por su parte, ya había declarado como testigo en la causa ANDIS en septiembre de 2025. En aquella oportunidad se refirió a un supuesto mecanismo de retornos en la compra de medicamentos y a conversaciones que habría mantenido con Spagnuolo. Esos antecedentes forman parte de la investigación que lleva adelante la Justicia federal.

El expediente también analiza los audios atribuidos a Spagnuolo. La Justicia realiza peritajes sobre los archivos digitales para determinar si presentan cortes, ediciones o modificaciones. La investigación cuenta además con documentación secuestrada, registros de comunicaciones y otros elementos obtenidos durante los allanamientos.

La declaración de Beller se incorporará así a una causa que continúa bajo investigación y en la que todavía deben determinarse judicialmente la autenticidad, el alcance y el valor probatorio de los distintos elementos reunidos.