El Gobierno adjudicó el 90% de AySA por US$340 millones: quién se quedó con la empresa

El Gobierno adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que presentó una oferta de US$340,2 millones y se impuso en el proceso de privatización de la compañía.

El holding, que integra el empresario Mauricio Filiberti, superó la propuesta del grupo liderado por Roggio S.A., que había ofrecido US$285 millones. Sin embargo, el monto quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía obtener el Ministerio de Economía.

La adjudicación todavía deberá atravesar la revisión final de la Comisión de Evaluación antes de quedar definitivamente formalizada. El 10% restante de las acciones permanece en manos del sindicato encabezado por Omar Lingeri. Además, los nuevos adjudicatarios deberán asumir una deuda de AySA estimada en US$70 millones.

Cuánto deberá invertir el nuevo concesionario

La operación no se limita al pago por las acciones. El nuevo contrato establece importantes compromisos de inversión para ampliar y mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

El consorcio ganador deberá invertir US$1.940 millones durante los primeros cinco años y un total de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.

En paralelo, para el período 2027-2031 se fijó un Plan de Acción por $2,89 billones, calculado a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. De ese monto, aproximadamente $1,13 billones estarán destinados a obras y $1,15 billones a mantenimiento. Otros $315.761 millones corresponderán a mejoras y $296.166 millones a la operación del servicio.

Las inversiones también estarán sujetas a objetivos de expansión. Para 2031, el contrato prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas.

Al finalizar el período inicial de la concesión, esos porcentajes deberán llegar como mínimo al 90% y 75%, respectivamente.

Las cifras que difundió el Gobierno sobre AySA

Al anunciar el resultado del proceso, el Gobierno cuestionó el funcionamiento que tuvo la empresa bajo administración estatal y calificó a AySA como “un modelo de disfunción administrativa”.

Según los datos oficiales, entre 2006 y 2023 la compañía recibió más de US$13.400 millones en transferencias del Tesoro Nacional. El Ejecutivo sostuvo que, pese a esos recursos, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas. También indicó que las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en el 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron un 80%.

Quién tendrá a cargo la operación técnica

El consorcio designó como operador técnico a Arcos Saneamento e Participações S.A., perteneciente al Grupo Equipav. La empresa trabaja en servicios de agua y cloacas en Brasil desde 2010 y actualmente atiende a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios, con unos 25.000 trabajadores.

Desde el grupo adjudicatario destacaron que la oferta de US$340,2 millones superó en casi un 20% a la presentada por su competidor y señalaron que el plan contempla obras destinadas a mejorar la calidad del servicio.

El monto ofrecido por el 90% de AySA equivale a una valuación aproximada de US$378 millones por la totalidad de la compañía. El paso pendiente para completar el proceso será la revisión de la Comisión de Evaluación, que deberá intervenir antes de la adjudicación definitiva.