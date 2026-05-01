El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a encabezar una conferencia de prensa en Casa Rosada este lunes a las 11, en lo que será su primera actividad oficial luego de su exposición ante la Cámara de Diputados.

La decisión fue confirmada por fuentes oficiales a TN y llega después de una semana marcada por la fuerte exposición política que tuvo durante su informe de gestión en el Congreso, donde enfrentó críticas de la oposición y evitó responder sobre las denuncias vinculadas a su patrimonio.

Además, el regreso de Adorni estará acompañado por la reapertura de la sala de periodistas de la Casa Rosada, que permaneció cerrada durante una semana.

Desde el Gobierno habían justificado esa medida como una acción “preventiva por espionaje ilegal”, aunque la decisión generó cuestionamientos en el ámbito periodístico por el impacto sobre el trabajo de la prensa acreditada.

La reapertura se dará en simultáneo con la conferencia del funcionario, que volverá así a su habitual esquema de contacto con los medios desde la sede del Ejecutivo.

La expectativa está puesta en si Adorni abordará temas sensibles de la agenda política, especialmente después de la tensión que dejó su presentación en Diputados y las repercusiones por las acusaciones opositoras sobre su patrimonio y sus viajes al exterior.

Durante esa sesión, el funcionario optó por centrarse en la defensa de la gestión económica del Gobierno, con foco en la baja de la inflación, la estabilidad cambiaria y las inversiones en sectores estratégicos como minería y energía.