El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que suspendió parcialmente la reforma laboral, y aseguró que avanzará para garantizar la plena vigencia de la ley.

La decisión se produce luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 dictara una medida cautelar que frenó artículos de la Ley 27.802 tras una presentación de la CGT.

Desde el oficialismo señalaron que buscarán revertir la resolución judicial y remarcaron la legitimidad parlamentaria de la norma, aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, indicaron fuentes cercanas a la estrategia jurídica, en referencia a la decisión de sostener la reforma.

La apelación será impulsada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, con el acompañamiento de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Desde la cartera nacional cuestionaron la presentación sindical y advirtieron sobre intentos de “obstaculizar reformas” que consideran necesarias para enfrentar el desempleo.