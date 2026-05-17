El Gobierno llega a esta semana con viento a favor en lo económico y una maniobra concreta en el Congreso para neutralizar a la oposición. La combinación de una inflación de 2,6% en abril —casi un punto menos que en marzo—, el anuncio de YPF de una inversión de US$25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y el congelamiento virtual del precio de las naftas le da al oficialismo munición para intentar retomar la iniciativa política.

En el plano legislativo, el movimiento es quirúrgico. La oposición convocó para el miércoles a las 11 una sesión para avanzar en la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El oficialismo respondió convocando a otra sesión una hora antes, con un temario diferente —entre ellos cambios en el régimen de subsidios de Zonas Frías—. Si logra quórum, esa sesión dejará automáticamente sin efecto la convocada por la oposición. Es una maniobra clásica para recuperar el control del eje legislativo después de semanas en las que el caso Adorni acaparó la agenda del Congreso.

En el frente económico, las perspectivas también juegan a favor. Según estimaciones de consultoras privadas, la inflación de mayo se ubicaría entre el 2,1% y el 2,3%, por debajo del dato de abril, impulsada por la desaceleración en el precio de los alimentos, los topes a las tarifas de luz y gas y el fraccionamiento de las subas en el transporte.

Los combustibles son otra variable que el Gobierno maneja con cuidado. Luego del salto del 25% en marzo, que golpeó fuerte en el índice de precios, YPF y el resto de las petroleras acordaron mantener los valores casi sin cambios durante 45 días. Desde el 14 de mayo la suba fue de apenas 1%. Además, el Gobierno actualizó solo 0,5% los impuestos sobre naftas y gasoil y postergó hasta junio la aplicación del aumento total por la inflación acumulada.

El anuncio de mayor peso fue el del presidente de YPF, Horacio Marín, que presentó la adhesión al RIGI del proyecto LLL Oil: una iniciativa de US$25.000 millones orientada a ampliar la capacidad exportadora de petróleo. Según las proyecciones, la Argentina incrementaría sus exportaciones de crudo en US$6.000 millones extra hasta 2032, además de las ventas habituales del sector.