El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa profundizando la estrategia cambiaria impulsada por el gobierno de Javier Milei. Continúa en una fuerte racha y, en lo que va de 2026, ya adquirió más de US$8.000 millones.

Según los datos oficiales, la autoridad monetaria acumula compras por US$8.081 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), una cifra que representa más del 80% de la meta mínima anual fijada por el equipo económico.

Además, el organismo que encabeza Santiago Bausili completó 88 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado mayorista, un dato que el oficialismo considera clave para consolidar la estabilidad cambiaria y reforzar las reservas internacionales.

Solo durante la semana pasada, el BCRA compró US$596 millones y, en la primera quincena de mayo, acumuló US$962 millones.

Qué busca el gobierno de Javier Milei con la “fase 4” del plan monetario

La estrategia forma parte de la denominada “fase 4” del programa monetario diseñado por el Gobierno nacional, cuyo principal objetivo es llevar la inflación argentina hacia niveles internacionales.

Entre los ejes centrales del esquema aparecen:

Modificación de las bandas cambiarias

Mayor acumulación de reservas

Control de la emisión monetaria

Política más estricta sobre encajes bancarios

Desde el BCRA explicaron en el último Informe de Política Monetaria (IPOM) que la emisión de pesos estará atada principalmente a la compra de divisas. En otras palabras, la monetización de la economía dependerá del ingreso de dólares al sistema.

La administración de Milei considera que este mecanismo ayuda a reducir presiones inflacionarias y a sostener la confianza sobre el tipo de cambio.

Las reservas siguen arriba de los US$46.000 millones

Pese a las compras sostenidas de dólares, las reservas internacionales cerraron el viernes en US$46.024 millones, con una caída diaria de US$170 millones respecto de la jornada anterior.

Fuentes del mercado señalan que las variaciones responden a pagos de deuda, movimientos bancarios y fluctuaciones habituales en la valuación de activos internacionales. De todos modos, el Gobierno sostiene que el proceso de acumulación de reservas continúa siendo uno de los pilares centrales del programa económico para 2026.

Qué puede pasar con el dólar y la inflación

Analistas económicos consideran que la continuidad de las compras del Banco Central podría ayudar a sostener la calma cambiaria en el corto plazo, aunque advierten que el desafío seguirá siendo mantener la desaceleración inflacionaria sin afectar el nivel de actividad.

En paralelo, desde el oficialismo apuestan a que la consolidación de reservas permita fortalecer la confianza del mercado y reducir la volatilidad financiera en los próximos meses.