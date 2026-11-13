ENReGE auditará a MetroGAS para determinar las responsabilidades por la explosión fatal ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, este viernes 13 de noviembre de 2026. El estallido se produjo después de que una máquina tunelera dañara una cañería de media presión durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas.

La explosión ocurrió mientras los operarios intentaban reparar la fuga y provocó un incendio de grandes dimensiones en una zona comercial. El saldo inicial fue de 20 heridos, cinco de ellos graves, aunque los reportes posteriores elevaron las cifras a 1 muerto, 30 heridos, dos desaparecidos y siete personas en estado grave.

El organismo regulador anunció auditorías técnicas sobre la distribuidora y anticipó que entregará los resultados a la Justicia. En paralelo, la Fiscalía N.º 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús interviene en la investigación del episodio y se conocieron medidas judiciales contra dos responsables jerárquicos de la empresa.

Cómo se produjo la explosión en Remedios de Escalada

El episodio ocurrió este viernes, alrededor de las 9:44, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada.

De acuerdo con el reporte preliminar, una máquina tunelera que participaba de los trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería de distribución de media presión. La rotura provocó un escape de gas y, mientras las cuadrillas realizaban las tareas para reparar la pérdida, se produjo la explosión.

La secuencia exacta de los acontecimientos y las circunstancias que desencadenaron la detonación todavía deben ser establecidas mediante las pericias correspondientes.

Qué investigarán las auditorías sobre MetroGAS

El ENReGE informó que realizará las auditorías técnicas para reconstruir las circunstancias del accidente y evaluar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

El organismo regulador anticipó que los resultados serán entregados de inmediato a la Justicia. De esta manera, el análisis técnico podrá aportar elementos para determinar si existieron incumplimientos o responsabilidades durante los trabajos de reparación.

La investigación también deberá establecer qué medidas se adoptaron desde la detección de la fuga hasta la explosión, cómo se coordinó la intervención de los equipos y qué procedimientos de emergencia se activaron.

La Justicia investiga posibles fallas en los protocolos de emergencia

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía N.º 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

Durante la jornada, el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, sostuvo que podrían haberse incumplido los protocolos de emergencia. Según su reconstrucción, los trabajadores que detectaron la pérdida habrían comunicado la situación a MetroGAS sin activar inicialmente el sistema local de emergencias.

Además, durante la tarde se conocieron medidas judiciales sobre dos integrantes del personal jerárquico de la distribuidora, en el marco de la investigación. La situación procesal y el alcance de esas medidas deberán precisarse con información oficial de la Fiscalía.

El operativo de emergencia y las consecuencias en la zona

Tras la explosión, trabajaron dotaciones de bomberos de Lanús y Avellaneda, junto con personal de Defensa Civil y equipos de emergencia.

Las autoridades establecieron un perímetro de exclusión de aproximadamente 200 metros y dispusieron la evacuación preventiva de viviendas, comercios, una escuela y un geriátrico.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la zona, entre ellos el Hospital Interzonal de Agudos Evita y el Hospital General de Agudos Dr. Arturo Melo.

El estallido también provocó importantes daños materiales en locales comerciales y vehículos. La afectación de los establecimientos plantea, además, interrogantes sobre la continuidad laboral de comerciantes y trabajadores de la zona.

Qué debe hacer la gente ante una pérdida de gas

El organismo regulador recordó que cualquier persona que detecte olor a gas o una situación de riesgo en la vía pública debe comunicarse inmediatamente con la línea de emergencias de MetroGAS: 0800-999-1050.

También se puede contactar a la distribuidora responsable del servicio en cada jurisdicción.

Ante una posible fuga, es importante alejarse del lugar y evitar cualquier acción que pueda generar una chispa o una fuente de ignición.