El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su agenda de reformas judiciales. Tras un encuentro en la residencia de Olivos, Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques acordaron avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal, una iniciativa que busca actualizar el sistema y endurecer las penas.

La confirmación llegó luego de la reunión, cuando el funcionario explicó que el trabajo ya está en marcha. Según detalló, el objetivo es modernizar la legislación vigente y adaptarla a nuevas modalidades delictivas, al tiempo que se refuerza el enfoque en las víctimas.

Mientras se elabora el nuevo código, el oficialismo planea impulsar en el Congreso una serie de leyes complementarias para avanzar en cambios inmediatos. Entre los ejes principales aparecen el endurecimiento de penas, la armonización del sistema penal y la incorporación de nuevos delitos.

Dentro de las figuras que se busca incluir, se destacan las estafas piramidales, las salideras bancarias, las entraderas y los delitos asociados a “viudas negras”, además de otras problemáticas como los delitos migratorios, el uso de armas dentro de cárceles, las picadas ilegales y el daño animal.

También se apunta a tipificar con mayor claridad delitos vinculados a la modalidad de motochorros, una de las principales preocupaciones en materia de seguridad en distintas zonas del país.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a dar respuestas más contundentes frente al delito y actualizar un Código Penal que consideran desfasado, en línea con una agenda que prioriza la seguridad y el orden.