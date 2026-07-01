El Gobierno busca recomponer el vínculo con Venezuela tras la ayuda enviada

El gobierno nacional confirmó que los contactos diplomáticos iniciados con Venezuela tras los terremotos podrían convertirse en el primer paso para recomponer la relación bilateral, interrumpida desde mediados de 2024.

El canciller Pablo Quirno explicó que las conversaciones con las autoridades venezolanas comenzaron para coordinar el envío de ayuda humanitaria y organizar la asistencia a ciudadanos argentinos afectados por la tragedia, que dejó al menos 1.943 muertos y más de 10.500 heridos. Además, destacó que Venezuela autorizó el ingreso de un equipo consular argentino para asistir a los compatriotas que permanecen en ese país.

"No tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí", afirmó Quirno.

El funcionario sostuvo que, si bien la prioridad continúa siendo la respuesta a la emergencia, el nuevo canal de comunicación podría favorecer un acercamiento diplomático.

"Esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia", señaló.

En el marco de la asistencia internacional, Argentina envió este martes dos nuevos aviones con ayuda humanitaria, que transportaron 38 personas y equipamiento especializado para tareas de búsqueda y rescate. Ese operativo se sumó al primer contingente enviado días atrás, integrado por 24 brigadistas, cuatro perros de rescate y material técnico.

El primer contacto entre ambas cancillerías se produjo el jueves pasado, cuando Quirno se comunicó con su par venezolano, Yván Gil, para expresar la solidaridad del Gobierno argentino y ofrecer colaboración frente a la catástrofe. Ese mismo día, la Presidencia difundió un comunicado en el que sostuvo que la asistencia humanitaria estaba por encima de las diferencias políticas entre ambos gobiernos.

Argentina y Venezuela mantienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, cuyos resultados fueron desconocidos por el Gobierno argentino y otros países de la región. La crisis derivó en la ruptura formal de los vínculos diplomáticos, luego de que el gobierno venezolano retirara a su personal diplomático y exigiera la salida de representantes argentinos tras las críticas a los comicios que proclamaron vencedor a Nicolás Maduro. Ahora, la coordinación de la ayuda humanitaria abrió un canal de comunicación que el Gobierno considera una oportunidad para mejorar una relación que permanecía completamente congelada desde hace casi un año.