El saldo de los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio no deja de crecer con cada nuevo reporte: 1.943 muertos, 10.571 heridos, 15.866 damnificados y otras 22.619 personas recibiendo atención en centros de salud, según el balance actualizado este martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En apenas 24 horas, el número de fallecidos saltó de 1.719 a 1.943 y los heridos se duplicaron de 5.034 a más de 10.000, en una progresión que refleja tanto la magnitud del desastre como la lentitud con que la información llega desde las zonas más devastadas. La plataforma civil Desaparecidos Terremoto Venezuela reporta 42.655 personas sin contacto, mientras el Comité Internacional de Rescate (IRC) estima que "casi 50.000 personas" continúan desaparecidas en La Guaira y Caracas bajo escombros de estructuras colapsadas. El gobierno venezolano evita pronunciar esa cifra en sus balances oficiales.

La fase de rescate entró en su etapa más crítica y más dolorosa. "Estamos llegando a una etapa en donde los rescates que quedan son los rescates imposibles, muy difíciles. Después del día 5, en el mundo ya estos rescates se conocen como rescates milagrosos", advirtió desde La Guaira Exequiel Gallardo, del Grupo USAR de Bomberos de Chile, en declaraciones a CNN. El especialista explicó que la lucha de los posibles sobrevivientes ya no es solo contra el tiempo sino también contra la deshidratación, y que tras sacar a las víctimas de zonas accesibles, lo que resta son personas atrapadas bajo varios pisos de escombros. Más de 3.300 rescatistas de 27 países coordinados por la ONU operan en las áreas críticas, pero el IRC fue categórico sobre los límites de esa respuesta: "La respuesta no está a la altura de la magnitud de las necesidades humanitarias. Los servicios médicos están desbordados, los refugios están a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en todas las zonas afectadas".

La ONU proyecta una crisis humanitaria de largo aliento. La directora del Programa Mundial de Alimentos para Venezuela (PMA), Stephanie Hochstetter, anunció desde La Guaira que el organismo prevé asistir a 500.000 personas en refugios y lanzó un llamado inicial de 50 millones de dólares, advirtiendo que esa cifra "no cubrirá la totalidad del desastre". El PMA ya distribuyó alimentos de emergencia a 1.200 personas y cuenta con 3.000 toneladas métricas disponibles para abastecer a más de 10.000 familias durante dos meses, complementadas con compras locales y reservas en Colombia. "Los terremotos han afectado a muchas familias que ya tenían dificultades para costearse los alimentos básicos, y ahora, con sus medios de subsistencia destrozados, muchas se enfrentan al peligro muy real de verse sumidas en una situación aún más difícil", lamentó Hochstetter.