El Gobierno busca reforzar su respaldo en dólares para 2027 ante una mayor demanda de divisas

El Gobierno analiza reforzar el respaldo financiero en dólares de cara a 2027, ante la posibilidad de que durante el próximo año aumente la demanda de divisas por parte de empresas y particulares. El escenario es seguido especialmente por el equipo económico porque el programa financiero oficial contempla los compromisos del Tesoro, pero no una eventual dolarización adicional del sector privado.

El Ministerio de Economía tiene previsto afrontar durante 2027 necesidades financieras por US$24.900 millones, una cifra que incluye vencimientos de capital e intereses y que, según el esquema presentado oficialmente, tendría fuentes de financiamiento por un monto equivalente.

El punto que comenzó a ser analizado con mayor atención es la posibilidad de que la demanda privada de dólares agregue presión sobre el mercado cambiario y sobre las reservas del Banco Central. Estimaciones privadas citadas por la Agencia Noticias Argentinas ubican esa eventual demanda adicional entre US$30.000 millones y US$40.000 millones durante 2027, aunque se trata de escenarios de mercado y no de una proyección oficial.

Los datos recientes muestran un incremento en las compras de moneda extranjera de las personas humanas. Según las cifras citadas por NA, las compras netas pasaron de US$2.821 millones en junio a US$4.124 millones en julio, lo que representa un aumento mensual del 46,2%. La evolución es uno de los elementos que el mercado observa de cara al próximo año.

El programa financiero presentado por Economía en julio contempla para 2027 US$24.900 millones de necesidades y una cifra equivalente en fuentes de financiamiento. Entre los recursos previstos figuran un excedente de US$3.700 millones que se proyecta acumular durante 2026, compras de dólares al BCRA por US$4.900 millones, desembolsos del FMI por US$1.700 millones, préstamos de otros organismos internacionales por US$4.200 millones y emisiones en el mercado local por US$5.000 millones. También contempla refinanciaciones dentro del sector público y recursos provenientes de privatizaciones.

Ese esquema fue presentado por el Gobierno como una estrategia para llegar a 2027 con un margen financiero adicional, utilizando parte del excedente que se espera obtener durante 2026. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, había señalado que el programa incorpora distintas alternativas para reducir la necesidad de depender exclusivamente del financiamiento externo.

Ahora, el equipo económico evalúa sumar nuevas herramientas. Según informó NA a partir de fuentes vinculadas con las negociaciones, podrían volver a utilizarse líneas de bancos internacionales y mecanismos de financiamiento respaldados por organismos multilaterales. También aparece como antecedente la asistencia financiera de Estados Unidos, cuyo Tesoro intervino en el mercado cambiario argentino en octubre de 2025.

En paralelo, Economía negocia nuevas garantías para facilitar créditos privados. De acuerdo con información difundida sobre esas conversaciones, la CAF aprobó una garantía por US$250 millones, mientras que Fonplata avanzó con un programa similar. Esos instrumentos permitirían respaldar préstamos por varios cientos de millones de dólares y ampliar las fuentes disponibles para el año próximo.

El desafío para el Gobierno es que los dólares necesarios para atender los vencimientos de deuda y los requeridos para acumular reservas compiten dentro del mismo esquema financiero con una eventual mayor demanda privada de divisas. Por eso, el equipo de Luis Caputo busca contar con herramientas adicionales antes de que comience 2027.

El Banco Central, además, mantiene como parte de su programa monetario el objetivo de acumular reservas internacionales, con una estrategia que vincula las compras de divisas con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. El esquema oficial contempla una participación inicial de hasta el 5% del volumen diario del mercado de cambios para las compras de reservas.

De esta manera, el Gobierno busca llegar al próximo año con un esquema financiero que combine los recursos ya identificados para pagar la deuda con fuentes adicionales de liquidez en dólares, ante un escenario en el que la demanda privada de moneda extranjera podría adquirir un peso mayor.

El objetivo operativo es contar con margen suficiente para afrontar simultáneamente los compromisos del Tesoro, continuar con la acumulación de reservas y mantener capacidad de respuesta ante eventuales episodios de presión sobre el mercado cambiario.