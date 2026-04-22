En un claro cambio de rumbo para la economía argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el futuro prometedor de los sectores de energía y minería, que, según sus proyecciones, podrían generar entre tres y cuatro veces más divisas que el sector agropecuario en la próxima década.

En la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo subrayó el importante potencial que tienen los recursos energéticos y minerales del país, resaltando las inversiones que están comenzando a florecer en sectores clave como Vaca Muerta y la minería, especialmente la explotación del litio.

Esta transformación económica también refleja un cambio en la balanza comercial del país, donde la energía y la minería adquirirán una relevancia creciente a medida que la Argentina aproveche su potencial en recursos naturales. El ministro aseguró que el superávit de la balanza energética y minera podría multiplicar varias veces el aporte actual del agro, lo que implicaría una redistribución significativa en la estructura productiva del país.

Energía y minería, los nuevos gigantes de la economía

Con el crecimiento de Vaca Muerta y el auge de la minería del litio y otros minerales estratégicos, Argentina se posiciona como un actor clave en la producción energética y en la explotación de recursos naturales. Según Caputo, los próximos años se caracterizarán por un desarrollo exponencial en estos sectores. Este cambio de rumbo podría transformar a la nación en un polo exportador diversificado, capaz de depender cada vez menos del sector agroindustrial.

Por su parte, el desarrollo de Vaca Muerta, con sus vastos yacimientos de gas y petróleo no convencionales, representa una de las principales apuestas para potenciar la economía nacional. Se espera que la explotación de estos recursos contribuya significativamente al crecimiento económico, no solo en términos de exportación de energía, sino también en la creación de empleo y el aumento de inversiones extranjeras.

A pesar de la mirada hacia la energía y la minería, Caputo fue claro al asegurar que el sector agropecuario seguirá siendo crucial para la economía argentina. En este sentido, destacó las políticas implementadas para reducir costos y bajar retenciones, lo cual ha generado una fuerte reacción positiva por parte del campo. Las medidas como la baja de impuestos a insumos y la eliminación de la brecha cambiaria han permitido una mayor competitividad para los productores agropecuarios.

El ministro destacó el impacto de estos incentivos, afirmando que el sector agrícola “va a explotar” si los costos operativos continúan reduciéndose. Para Caputo, esta es una de las claves para garantizar que tanto el agro como los sectores extractivos sigan creciendo a la par.

Inversiones por más de US$ 25.000 millones

El renovado interés por los sectores de energía y minería es claro. Empresas globales están volviendo a poner sus ojos en Argentina, y se proyecta que las inversiones en estos sectores podrían superar los US$ 25.000 millones en los próximos años. Un informe elaborado por PwC resalta que el interés por Argentina ha crecido considerablemente, especialmente entre los CEOs de Brasil, Uruguay, Estados Unidos y China, quienes ven en el país una oportunidad para desarrollar proyectos de gran escala, especialmente en el área de recursos naturales.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido clave para atraer capital, ofreciendo un entorno favorable para proyectos mineros, energéticos y de infraestructura. Con la estabilización de la inflación y la implementación de nuevas reglas para grandes inversiones, Argentina está bien posicionada para aprovechar su potencial en petróleo, minería y energías renovables.