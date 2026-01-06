El Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario y compró dólares por primera vez en más de nueve meses, una señal clave dentro del nuevo esquema económico para reforzar las reservas internacionales. En la segunda rueda hábil del sistema actualizado, la autoridad monetaria adquirió USD 21 millones, marcando el inicio formal de un programa destinado a recomponer el stock de divisas.

La última vez que el organismo había comprado dólares fue a comienzos de abril del año pasado. Con esta operación, las reservas internacionales cerraron en torno a los USD 43.400 millones, un salto significativo frente a los niveles registrados la semana anterior. Desde el equipo económico aclararon que estos dólares no serán utilizados para afrontar los próximos vencimientos de deuda, sino que forman parte de una estrategia de fortalecimiento del balance del Central.

El nuevo mecanismo de acumulación de reservas se apoya en el funcionamiento de las bandas cambiarias, que ahora se ajustan según los datos de inflación. En ese marco, el Banco Central comenzará a comprar divisas de manera gradual en el mercado oficial, con un límite diario para evitar distorsiones. La meta oficial es sumar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones en reservas durante 2026, dependiendo del nivel de demanda de pesos y de la liquidez disponible en el mercado.

Desde la entidad explicaron que la acumulación de dólares estará atada al proceso de remonetización de la economía. Si aumenta la demanda de dinero, el Central tendrá más margen para comprar divisas sin generar tensiones cambiarias. Las intervenciones, además, estarán acotadas a un porcentaje del volumen diario operado, para no alterar el funcionamiento del mercado.

En paralelo, analistas del sector financiero advirtieron que el Tesoro Nacional habría salido a vender dólares para evitar que el tipo de cambio se acerque al techo de la banda. El dólar mayorista cerró en torno a los $1.470, todavía por debajo del límite superior, aunque con una brecha cada vez más ajustada. Consultores señalaron que esta dinámica complica la tarea del Banco Central para acumular reservas de manera sostenida.

A este escenario se suma la presión por los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera. Según estimaciones privadas, el Tesoro enfrenta pagos millonarios en dólares y, aunque cuenta con una parte de los fondos, todavía necesita completar el monto restante. Entre las alternativas que se analizan aparecen un préstamo con bancos internacionales o la activación de nuevos tramos de swaps con otros países.