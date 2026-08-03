El Gobierno nacional introdujo cambios en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para destrabar su tratamiento en el Senado. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó incorporar modificaciones reclamadas por sectores dialoguistas con el objetivo de reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa. El proyecto, que será retomado en el recinto este jueves tras un cuarto intermedio, incluye reformas a la Ley de Tierras, el régimen de desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

Uno de los principales puntos de discusión fue la venta de tierras rurales a extranjeros, aspecto impulsado originalmente por el ministro Federico Sturzenegger y que generó cuestionamientos tanto dentro del oficialismo como entre bloques aliados.

Qué cambia en la Ley de Tierras

La nueva redacción establece que las personas extranjeras no podrán adquirir más del 25% de las tierras rurales en cada provincia, siempre con autorización del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno provincial correspondiente.

La legislación vigente fija actualmente un límite del 15% por jurisdicción y establece, además, restricciones sobre la cantidad de hectáreas que puede adquirir cada persona física o jurídica extranjera.

El texto también incorpora la prohibición de adquirir tierras rurales para personas jurídicas con participación estatal extranjera, directa o indirecta, salvo que cuenten con autorización de la Nación y de la provincia donde se ubique el inmueble.

Además, dispone que todas las operaciones deberán inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales, dejando constancia de la identidad y nacionalidad del comprador.

El oficialismo busca asegurar los votos

Las modificaciones surgieron luego de los planteos realizados por el PRO, sectores de la UCR y fuerzas provinciales, que reclamaban mayores resguardos sobre la soberanía territorial y los recursos estratégicos.

Dentro del radicalismo persisten diferencias entre senadores, mientras que legisladores de provincias fronterizas también exigieron que las autorizaciones para la compra de tierras sean compartidas entre la Nación y las provincias, un pedido que finalmente fue incorporado al proyecto.

Con estos cambios, La Libertad Avanza intentará aprobar la iniciativa en la sesión prevista para este jueves, aunque no se descarta que durante el debate vuelvan a introducirse ajustes técnicos en el texto.