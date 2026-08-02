Patricia Bullrich reveló cuál es su próximo objetivo político y habló de la reelección de Milei

Patricia Bullrich volvió a proyectar su futuro político y confirmó que su objetivo sigue siendo llegar a la Casa Rosada. Sin embargo, aclaró que ese proyecto recién podría concretarse después de un eventual segundo mandato del presidente Javier Milei, a quien respaldó de cara a las elecciones de 2027.

En una entrevista, la actual senadora de La Libertad Avanza afirmó: "Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta", una definición que dejó en claro cuál es su horizonte político dentro del espacio oficialista.

Bullrich sostuvo que considera fundamental que Milei obtenga un nuevo mandato para consolidar las reformas impulsadas por el Gobierno. En ese sentido, remarcó que la continuidad del proyecto libertario resulta prioritaria antes de pensar en una eventual candidatura propia.

La exministra de Seguridad también explicó que cualquier decisión sobre su futuro dependerá de cómo se conforme el equipo político que acompañe al Presidente en un eventual segundo período de gobierno. Por eso evitó confirmar qué rol buscará ocupar en las próximas elecciones.

“Yo voy a ser candidata de acuerdo a cómo se conforme el equipo que va a tener la responsabilidad de acompañar a Milei en el segundo mandato, si la gente nos acompaña en 2027. No depende de una voluntad personal mía”, sostuvo.

"Voy a ser candidata de acuerdo a cómo se conforme el equipo", señaló al ser consultada sobre las distintas alternativas que podrían surgir dentro de La Libertad Avanza. Entre ellas aparecen una eventual candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, una fórmula presidencial o la continuidad de su actual tarea legislativa.

Bullrich también recordó que cuenta con un mandato como senadora por seis años y aseguró que no está enfocada en una postulación específica, sino en fortalecer al oficialismo y avanzar con las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

Sus declaraciones se producen en momentos en que comienzan a aparecer los primeros movimientos de cara al escenario electoral de 2027 y mientras dentro del oficialismo se debate el armado político que buscará sostener el proyecto libertario más allá del actual mandato presidencial.