El oficialismo reúne a su mesa política para definir qué leyes buscará aprobar tras el receso del Congreso

El Gobierno nacional pondrá en marcha esta semana una reunión clave de su mesa política con el objetivo de ordenar la agenda parlamentaria y definir cuáles serán los proyectos que buscará impulsar en el Congreso tras el receso invernal.

El encuentro reunirá a referentes del oficialismo, autoridades legislativas y funcionarios de la Casa Rosada para coordinar una hoja de ruta común de cara al segundo tramo del año parlamentario. La intención es llegar con una estrategia unificada a una etapa en la que el Ejecutivo necesita consolidar apoyos para avanzar con varias iniciativas económicas e institucionales.

Entre los temas que aparecen como prioritarios figura la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, anunciada recientemente por el presidente Javier Milei. El proyecto será uno de los ejes de la negociación legislativa y requerirá acuerdos con bloques aliados para avanzar en Diputados y luego en el Senado.

También forman parte de la agenda oficialista otras iniciativas vinculadas a la desregulación económica, cambios en sectores regulados y proyectos que el Gobierno considera necesarios para profundizar su programa de reformas.

El regreso de la actividad parlamentaria se produce en un contexto político sensible, marcado por discusiones sobre salarios, educación, financiamiento universitario y el impacto social del ajuste fiscal. Por eso, además de las prioridades legislativas, la reunión buscará evaluar el escenario político y definir la estrategia de negociación con gobernadores y bloques provinciales.

La coordinación entre Casa Rosada y Congreso es vista como un punto clave para evitar tropiezos legislativos en una etapa en la que el oficialismo no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras.

En el entorno del Gobierno señalan que la meta es concentrar esfuerzos en un número acotado de proyectos con mayores posibilidades de aprobación, en lugar de abrir simultáneamente múltiples frentes parlamentarios.

La reunión de la mesa política también servirá para revisar el calendario de sesiones y las posibles convocatorias extraordinarias si el Ejecutivo considera necesario acelerar el tratamiento de algunas iniciativas antes de fin de año.

Con este movimiento, el oficialismo busca mostrar una nueva etapa de coordinación política tras el receso y preparar el terreno para una agenda legislativa que promete volver a colocar al Congreso en el centro de la discusión nacional durante las próximas semanas.