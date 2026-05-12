Este martes 12 de mayo de 2026, la cotización del dólar blue abrió con un precio de $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, según los datos oficiales actualizados a la medianoche.

En cuanto a la volatilidad, el dólar blue ha mostrado un comportamiento más estable en la última semana con una variación del 17.93%, inferior a su volatilidad anual de 19.85%. Durante los últimos doce meses, el valor máximo registrado fue de $1.510, mientras que el mínimo alcanzado fue de $1.375.

Dólar blue 12 mayo: cotización y cambios en compra oficial

Para ponerlo en perspectiva, hace seis meses la cotización del dólar blue se ubicaba en $1.415, evidenciando ciertas fluctuaciones en el mercado paralelo.

Sigue el dólar tarjeta pero se puede efectuar el stop debit

Por otra parte, quienes realicen compras internacionales con tarjeta deberán pagar el dólar oficial más un 30% en concepto de percepciones del impuesto sobre las Ganancias o Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

Sin embargo, existe la opción de efectuar un stop debit y abonar con dólares adquiridos al tipo de cambio oficial o al dólar MEP, lo que permite evitar la percepción adicional del 30%.

Recientemente, el Banco Central anunció la eliminación del límite mensual de 200 dólares para la compra en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Esta medida, vigente desde el lunes 14 de abril, también implica la supresión de otros requisitos que restringían el acceso al dólar oficial.

Este nuevo esquema busca facilitar el acceso a la moneda extranjera a precio oficial, ajustando las regulaciones para individuos y simplificando las operaciones cambiarias.