El Gobierno argentino declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de América Latina, entre ellos el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más conocidas de México. La decisión fue oficializada este jueves 22 de octubre de 2026 y contempla la incorporación de estas estructuras al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, encabezado por Pablo Quirno.

Los grupos alcanzados por la decisión son el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, de México; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia; y Los Tiguerones, de Ecuador.

La resolución también incluye facciones y denominaciones vinculadas a estas organizaciones, entre ellas Los Fénix y Los Igualitos, relacionadas con Los Tiguerones, así como distintas estructuras de las FARC-EP, como el Estado Mayor Central (EMC) y sus bloques y frentes, incluido el Frente 18.

Los motivos de la decisión del Gobierno

Según informó el Ejecutivo, la decisión fue coordinada entre la Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En relación con el Cártel de Sinaloa, el Gobierno señaló que se trata de una organización dedicada al narcotráfico, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. Además, destacó que ya fue designada como organización terrorista por otros países, entre ellos Estados Unidos.

Sobre La Nueva Familia Michoacana, las autoridades advirtieron acerca de su participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, además de su expansión regional.

En cuanto a Los Tiguerones, el Ejecutivo los describió como una organización ecuatoriana vinculada al narcotráfico y al sicariato. El grupo surgió de una escisión de Los Choneros en 2020. El Gobierno recordó, además, que Los Chone Killers también fueron incorporados al registro argentino en agosto de este año.

Qué dijo el Gobierno sobre las FARC-EP y el ELN

La resolución también alcanzó a las FARC-EP y al Ejército de Liberación Nacional, dos organizaciones insurgentes colombianas con una extensa trayectoria de enfrentamientos armados y vínculos con actividades ilícitas.

En el comunicado oficial, la Presidencia cuestionó sus antecedentes y sostuvo que sus estructuras mantienen capacidad operativa y redes que podrían extender sus actividades más allá de Colombia.

El Gobierno argumentó que esa expansión representa un riesgo para la seguridad nacional argentina y que la amenaza del crimen organizado ya no puede considerarse un fenómeno limitado a las fronteras de cada país.

Con esta decisión, la Argentina amplía su registro de organizaciones vinculadas al terrorismo y su financiamiento, en una medida que apunta a reforzar la cooperación internacional frente a las redes criminales que operan en distintos países de América Latina