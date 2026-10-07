Israel rindió homenaje a las víctimas del ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás al cumplirse tres años del 7 de octubre de 2023, el episodio más letal en la historia del país. A las 06:29 (hora local), coincidiendo con la hora de inicio de las incursiones armadas, familiares de los fallecidos y sobrevivientes guardaron un minuto de silencio en el predio del festival de música Nova, cerca de Re'im, donde 397 personas fueron masacradas.

Actos solemnes de similares características se llevaron a cabo de manera simultánea en localidades fronterizas fuertemente golpeadas durante el asedio, como el kibutz Kfar Aza, así como en plazas y cementerios militares de Jerusalén y Tel Aviv.

Las ceremonias conmemorativas —que recuerdan a las 1.221 personas masacradas y a los 251 rehenes secuestrados, de los cuales 44 murieron durante su cautiverio en la Franja de Gaza— se desarrollaron bajo un esquema de seguridad reforzada.

El Ministerio de Defensa ordenó desplegar un protocolo de alerta máxima en todo el territorio ante informes de inteligencia que advertían sobre posibles operaciones delictivas para la fecha. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, las autoridades locales reportaron dos fallecidos producto de nuevos bombardeos nocturnos, en el marco del frágil escenario operativo que persiste tras el cese del fuego pactado el año pasado.

La jornada conmemorativa adquirió un fuerte cariz institucional al celebrarse a tres semanas de las elecciones generales del 27 de octubre, las primeras que se llevan a cabo en el país desde las masacres.

Durante los actos oficiales en Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu ratificó la postura de su administración de impedir cualquier futura gobernanza de Hamás en el enclave palestino. Por su parte, sectores opositores encabezados por el ex primer ministro Naftali Bennett cuestionaron severamente al Gabinete por no haber evitado las incursiones de 2023, calificando los hechos como una falla de contención estatal mientras se inicia el tramo final de la campaña electoral.