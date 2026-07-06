El Gobierno decidió postergar el envío al Congreso del acuerdo comercial con Estados Unidos y también dejar en pausa el proyecto de adhesión argentina al Consejo de la Paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump. En la Casa Rosada aseguran que ambas iniciativas siguen vigentes, aunque dejaron de integrar el paquete de prioridades legislativas para las próximas semanas.

La principal razón es la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos. En el Ejecutivo sostienen que el entendimiento bilateral continúa en pie, pero prefieren esperar a que la administración de Trump defina el mecanismo legal con el que implementará los beneficios comerciales acordados antes de remitir el texto al Parlamento argentino.

Según explican en el Gobierno, el fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que limitó determinadas facultades del Ejecutivo para modificar aranceles, obligó a revisar parte del esquema previsto para el acuerdo.

Mientras tanto, la administración nacional avanzó con algunos aspectos que no requieren aprobación del Congreso, como medidas vinculadas a barreras no arancelarias, certificaciones técnicas y sanitarias, simplificación de trámites y adecuaciones regulatorias, que pueden implementarse mediante decretos o resoluciones administrativas.

En cambio, los capítulos relacionados con aranceles, tratados internacionales y propiedad intelectual sí necesitan aval legislativo, por lo que permanecerán en espera hasta que exista mayor claridad sobre el marco jurídico que adoptará Washington.

La misma decisión alcanza al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen parlamentario, el oficialismo decidió retirarlo de la agenda inmediata debido a que forma parte de las negociaciones vinculadas al acuerdo comercial con Estados Unidos.

También quedó relegada la adhesión al Consejo de la Paz, ya que en la Casa Rosada consideran que no genera obligaciones inmediatas para el país y que, por lo tanto, no requiere un tratamiento urgente.

Este cambio de estrategia coincide con el reordenamiento interno del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la llegada de Diego Santilli, quien tendrá a su cargo la coordinación política con el Congreso.

En este nuevo escenario, el oficialismo concentrará sus esfuerzos legislativos en proyectos considerados prioritarios, entre ellos propiedad privada, Zona Fría, reforma electoral, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, con el objetivo de lograr avances parlamentarios durante las próximas semanas.

En la Casa Rosada aseguran que la relación política con Estados Unidos no cambió y que el acuerdo comercial continúa siendo una prioridad estratégica. Sin embargo, consideran que impulsar ahora su tratamiento legislativo implicaría abrir un debate sobre un texto que todavía depende de decisiones que debe adoptar el gobierno estadounidense.