La Cancillería argentina presentó una protesta formal ante la embajada del Reino Unido en Buenos Aires luego de confirmar que el patrullero HMS Medway, destacado en las Islas Malvinas, navegó por aguas bajo jurisdicción argentina sin la autorización correspondiente.

Por instrucción del canciller Pablo Quirno, el Gobierno expresó un “enérgico rechazo” a lo que definió como una “incursión militar británica”, al considerar que el episodio constituye una violación de los compromisos asumidos por ambos países y profundiza la tensión en el Atlántico Sur.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Quirno sostuvo: “En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses”. Junto a esa publicación difundió el texto de la nota enviada a la representación diplomática británica.

En el comunicado oficial, la Cancillería señaló que la navegación del HMS Medway “se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía siga pendiente de resolución”. Además, afirmó que la posición británica “desconoce el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculiza el esfuerzo argentino por avanzar hacia una solución pacífica”.

Según informó el Gobierno, el incidente ocurrió entre el 1 y el 2 de julio, cuando el buque británico fue detectado por la Armada Argentina mientras se desplazaba a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego con destino al puerto chileno de Punta Arenas. El Ejecutivo sostuvo que el navío no solicitó la autorización correspondiente para realizar ese trayecto.

Finalmente, la Cancillería reiteró que la Argentina mantiene sus “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, y ratificó que continuará impulsando una solución pacífica de la disputa a través de los canales diplomáticos internacionales.