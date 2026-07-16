Las acciones y los bonos argentinos cerraron una jornada con mayoría de subas tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, impulsados por el resultado de la última licitación del Tesoro y por un contexto favorable en los mercados internacionales. En ese escenario, el riesgo país retrocedió hasta las 404 unidades, uno de los valores más bajos del año.

El índice S&P Merval avanzó 1,9% y finalizó la rueda en 3.291.246 puntos. Con este resultado, acumula una mejora del 3,6% en julio y del 7,9% en lo que va de 2026. En Nueva York, las acciones argentinas también operaron en alza, especialmente las vinculadas al sector financiero.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron subas promedio del 0,2%, mientras que el indicador elaborado por JP Morgan descendió dos unidades y quedó en 404 puntos, muy cerca del mínimo anual de 402, alcanzado el pasado 10 de julio.

El dato de inflación de junio, que fue del 1,9%, también contribuyó al optimismo del mercado. Se trató del tercer mes consecutivo de desaceleración y dejó una variación acumulada de 16,8% en el primer semestre y de 33,5% en los últimos doce meses. Desde IOL Inversiones destacaron el menor ritmo de aumento en alimentos y bienes durables, aunque advirtieron que persisten presiones sobre los servicios y algunos componentes estacionales. En tanto, desde Adcap Grupo Financiero señalaron que la inflación núcleo sorprendió a la baja y evaluaron que el dato resultó favorable para los bonos a tasa fija y los ajustados por CER.

En el mercado cambiario, el dólar oficial permaneció en $1495 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de las entidades financieras fue de $1497,61. El dólar blue, por su parte, subió $10 y volvió a ubicarse en $1530, el mismo nivel que había registrado al cierre de junio y de 2025.

Durante la jornada, el Banco Central compró US$73 millones en el mercado mayorista. Sin embargo, las reservas internacionales brutas descendieron US$94 millones y cerraron en US$48.593 millones. En paralelo, el petróleo Brent revirtió las pérdidas iniciales y terminó con una suba del 1,4%, hasta los US$85,88 por barril.

Otro de los factores que impulsó la rueda fue el resultado de la licitación del Tesoro. La Secretaría de Finanzas adjudicó $5,44 billones frente a vencimientos por $3 billones, lo que representó un rollover del 183,1%. Además, debutó el nuevo Bonar 2029 (AO29), con una colocación inicial de US$470 millones y ofertas que superaron los US$1000 millones, mientras el Gobierno confirmó una segunda ronda por US$150 millones adicionales.