La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2 a 1 a Inglaterra, generó una ola de reacciones entre dirigentes del oficialismo y la oposición, que utilizaron las redes sociales para celebrar el resultado. En varios casos, los mensajes estuvieron atravesados por referencias a la causa Malvinas.

Uno de los primeros en expresarse fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien definió al equipo dirigido por Lionel Scaloni como "el equipo de fútbol con más huevos del mundo". También el asesor presidencial Santiago Caputo replicó el comunicado de la Oficina del Presidente que anunció la clasificación y agregó un breve mensaje: "Sí Señor".

La vicepresidenta Victoria Villarruel también celebró el triunfo y reforzó el contenido de las publicaciones que había realizado antes del encuentro. "¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, gracias Lautaro, gracias Selección Argentina por darnos una alegría más. ¡No era un partido más!", escribió.

Desde la oposición también hubo numerosas reacciones. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, destacó el significado simbólico del partido y sostuvo: "Simplemente fuego sagrado. La memoria no se puede prohibir", en alusión a las restricciones para ingresar al estadio con banderas vinculadas a las Islas Malvinas.

La diputada bonaerense Teresa García vinculó el resultado deportivo con el reclamo de soberanía y publicó: "Ahora a devolver las Malvinas. ¿O le van a pedir permiso a Monteoliva?". En la misma línea, la senadora Anabel Fernández Sagasti escribió: "¡Vamos Argentina! ¡Las Malvinas son Argentinas!", y luego compartió una imagen de Giovani Lo Celso junto a una bandera de las islas con una crítica dirigida a la ministra de Seguridad.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el rendimiento del equipo y expresó: "Esta selección es maravillosa. Cuánta emoción, somos un país entero saltando y festejando estos goles". Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Alak, resumió su mensaje con un "Felicitaciones Argentina. La Patria agradecida".

Entre los restantes dirigentes que se pronunciaron estuvieron el exdiputado Eduardo Toniolli, la diputada radical Karina Banfi, el exsenador Juan Manuel Abal Medina y el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quienes coincidieron en destacar el rendimiento del seleccionado y, especialmente, la figura de Lionel Messi, tras una victoria que volvió a unir al país alrededor del fútbol.