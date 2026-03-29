El Gobierno volvió a poner en valor la relación con Estados Unidos tras el fallo favorable por YPF, en una causa clave que podría haber significado un golpe millonario para la Argentina. Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que el respaldo internacional fue determinante para el resultado.

El procurador Sebastián Amerio afirmó que el acompañamiento del gobierno de Donald Trump tuvo un peso concreto en la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que anuló la condena que obligaba al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera. “Nos apoyó varias veces en el expediente, y eso sí pesa”, remarcó el funcionario, al destacar la intervención de Estados Unidos en distintas instancias del proceso judicial.

Según explicó, no se trató de un respaldo aislado. Doce países se presentaron como “amicus curiae” (amigos del tribunal) a lo largo del juicio, y todos lo hicieron en favor de la posición argentina. Entre ellos, Estados Unidos fue el actor más influyente.

Amerio subrayó que el resultado no fue solo producto de la estrategia legal, sino de un trabajo más amplio. “Se trabajó de forma distinta, con una mirada multifocal y con una gran coordinación entre distintas áreas del Estado”, señaló.

En ese sentido, destacó el rol del presidente Javier Milei, a quien atribuyó la conducción política de la estrategia internacional. “Fue quien impulsó las gestiones, viajó, habló con funcionarios clave y mantuvo un seguimiento constante del caso”, sostuvo.

Además, remarcó la articulación entre Cancillería, la Procuración del Tesoro y el área de Legal y Técnica. “Fue un trabajo enorme, con una unidad que no se había logrado en otras gestiones”, agregó.