La localidad de Bombal, en la provincia de Santa Fe, sufrió el impacto de un fenómeno meteorológico extremo que dejó importantes daños materiales y a toda la comunidad sin suministro eléctrico.

El tornado se desató en horas de la madrugada, generando una rápida sucesión de destrozos que afectaron viviendas, instalaciones productivas y el tendido eléctrico.

Según indicó el intendente Carlos Gabbi, el panorama es crítico, con varias casas dañadas, cooperativas afectadas y edificios históricos como el Galpón Centenario con importantes deterioros.

El sector rural fue uno de los más golpeados, con la caída de estructuras clave para la actividad agrícola, como norias, además de daños en galpones y silos.

Las autoridades locales emitieron un alerta preventivo ante el riesgo que representan los cables caídos y árboles derribados, y recomendaron evitar cualquier tipo de desplazamiento innecesario.

En paralelo, sobre la ruta provincial 90, entre Alcorta y Carreras, el viento provocó el vuelco de camiones, lo que derivó en restricciones al tránsito.

Equipos de la Empresa Provincial de la Energía, junto a bomberos y personal comunal, trabajan para normalizar el servicio en una región que también reportó inconvenientes en localidades como Montes de Oca y Bouquet.