El Gobierno nacional resolvió dictar la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que dejó sin efecto el paro que iba a impactar en aeropuertos de todo el país desde este 18 de marzo. La medida busca garantizar la normal prestación del servicio aéreo y abrir una instancia de negociación.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y tendrá una vigencia de 15 días a partir de las 9 de la mañana del miércoles, período durante el cual el gremio deberá suspender cualquier medida de fuerza y garantizar el funcionamiento habitual de las tareas.

En paralelo, la disposición también alcanza a la ANAC, que deberá abstenerse de aplicar sanciones o represalias y asegurar la continuidad de las operaciones en las terminales aéreas.

El paro, que ahora queda en suspenso, iba a extenderse hasta el 24 de marzo e incluía protestas en 27 aeropuertos del país, con franjas horarias previstas entre las 9 y las 12 y entre las 17 y las 20. La medida se enmarcaba en un reclamo salarial impulsado por ATE, que denuncia el incumplimiento de acuerdos vinculados a aumentos y la falta de convocatoria a una negociación sectorial.

Según el gremio, la protesta fue definida tras un mes de negociaciones sin resultados, en el que —afirman— se agotaron todas las instancias de diálogo. En ese contexto, el secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que el conflicto escaló por la decisión del Gobierno de no abonar incrementos previamente acordados.

El alcance de la medida de fuerza generaba incertidumbre en el sector aerocomercial, especialmente por el rol que cumplen los trabajadores representados por ATE dentro de la ANAC. Actualmente, tienen a su cargo tareas clave como la operación de autobombas, indispensables para los despegues y aterrizajes.

No obstante, dentro de la industria existían dudas sobre el impacto real del paro, ya que una eventual interrupción de esos servicios hubiera afectado la seguridad operacional, imposibilitando cualquier movimiento de aeronaves.

En paralelo, los cambios recientes en la regulación aeronáutica redefinieron funciones dentro del sistema, transfiriendo algunas tareas operativas -como el servicio de guiado en pista- a los operadores aeroportuarios. La ANAC pasó a concentrarse en funciones de control y fiscalización, en línea con estándares internacionales.

Más allá de estas modificaciones, el conflicto salarial sigue abierto, aunque ahora atravesará una etapa de negociación obligatoria. Desde el gremio habían advertido que el Gobierno sería responsable de eventuales complicaciones en los vuelos si no se resolvía el reclamo, que exige el cumplimiento de los acuerdos pendientes.