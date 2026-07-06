El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno prevé obtener US$1400 millones mediante privatizaciones y concesiones durante los próximos 18 meses, como parte de la estrategia para fortalecer las reservas y afrontar los vencimientos de deuda hasta fines de 2027.

El funcionario presentó la estimación durante el anuncio del programa financiero del Ejecutivo y sostuvo que se trata de un escenario conservador, ya que espera que varias de las operaciones puedan concretarse antes de fin de este año.

Entre las empresas incluidas en el plan figura Aysa, cuyo proceso de privatización ya se encuentra en marcha. Según indicó Caputo, la apertura de ofertas está prevista para mediados de agosto.

El ministro también confirmó que el Gobierno avanza con la privatización del Belgrano Cargas y de otras líneas ferroviarias. Explicó que los pliegos se encuentran en revisión y que serán publicados en las próximas semanas. Además, el Ejecutivo proyecta el traspaso al sector privado de las centrales termoeléctricas San Martín, ubicada en Timbúes, Santa Fe, y Manuel Belgrano, en Campana, como parte del proceso de privatización de Enarsa. "Estas pueden materializarse antes, pero las incluimos para el año que viene por ser conservadores", explicó Caputo.

El plan también contempla una nueva etapa de privatización de siete centrales hidroeléctricas ubicadas en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. A esa lista se suma Tandanor, uno de los principales astilleros de América del Sur, que el Gobierno también pretende transferir al sector privado, aunque la empresa no forma parte del listado de privatizaciones incluido en la Ley Bases.

Caputo anticipó un fuerte impulso a la infraestructura

Durante la presentación, Caputo afirmó que la economía continuará creciendo y sostuvo que el programa de privatizaciones permitirá impulsar importantes obras de infraestructura en todo el país. En ese sentido, destacó la privatización de la transportadora eléctrica Transener y el proceso de concesión de la Hidrovía. También aseguró que la futura licitación del Belgrano Cargas y el avance de las concesiones de rutas nacionales serán determinantes para mejorar la infraestructura logística y potenciar el crecimiento económico.

Para el ministro, estas medidas contribuirán a consolidar un esquema de mayor inversión privada y fortalecer el desarrollo productivo en distintas regiones del país.