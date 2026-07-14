El Gobierno nacional analiza la posibilidad de “blindar” por ley al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con el objetivo de evitar futuras manipulaciones de las estadísticas oficiales. La propuesta recibió el respaldo del presidente Javier Milei, aunque desde la Casa Rosada aclararon que por el momento se trata solamente de una idea en evaluación.

La iniciativa fue mencionada este martes por el vocero presidencial Adrián Ravier durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según explicó, la propuesta surgió del diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio.

“Santurio hizo una propuesta de blindar al INDEC para evitar la manipulación y el Presidente lo celebró”, señaló Ravier. Sin embargo, aclaró que “es una idea” que todavía debe evaluarse y madurar antes de convertirse en una iniciativa formal.

El objetivo sería establecer un marco legal que preserve la independencia y credibilidad del organismo encargado de elaborar las principales estadísticas oficiales del país, entre ellas los índices de inflación, pobreza, actividad económica y empleo.

La intención del oficialismo es impedir que los gobiernos puedan intervenir o alterar la elaboración de los indicadores oficiales, una situación que en distintos períodos generó cuestionamientos sobre la confiabilidad de las estadísticas públicas.

Por el momento, no se conocen detalles sobre el mecanismo que utilizaría el Gobierno para avanzar con el denominado “blindaje” del INDEC. Tampoco se confirmó si la propuesta será presentada como un proyecto independiente o incorporada a otra reforma impulsada por el Ejecutivo.

La discusión surgió en paralelo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que prepara la administración de Javier Milei. Ravier explicó que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, continúa definiendo los detalles de esa iniciativa y que el texto todavía no está terminado.

El vocero señaló además que no existe una fecha definida para enviar la reforma al Congreso ni se resolvió por cuál de las dos cámaras comenzará su tratamiento.

Mientras el Gobierno avanza con su agenda de reformas económicas e institucionales, la propuesta para “blindar” al INDEC comenzó a tomar lugar dentro del oficialismo. Sin embargo, la Casa Rosada insiste en que todavía deberá atravesar una etapa de análisis antes de transformarse en un proyecto concreto.